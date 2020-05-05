Korona virüs dinlemediler, mühürlenen iş yerinde sanal kumar oynarken yakalandılar

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda, daha önce mühürlenen iş yerine girerek, burada sanal kumar oynayan veya oynatan 6 kişiye para cezaları verildi.

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda, daha önce mühürlenen iş yerine girerek, burada sanal kumar oynayan veya oynatan 6 kişiye para cezaları verildi.

Edinilen bilgilere göre; yeni tip Korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında denetimlerini sürdüren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meclis Mahallesinde bulunan ve daha önceden mühürlendiği öğrenilen bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Salgın tedbirleri sırasında kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önceden kapatılan iş yerinde aynı suçun işlenmeye devam ettiği bilgisine ulaşan polis, yapılan çalışmaların ardından söz konusu adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, kapısına vurulan mührü kırarak kumar oynatmaya devam ettirdiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca içeride bulunan ve bilgisayar başında sanal kumar ve tombala oynadıkları iddia edilen 5 kişiye işlem yapıldı. İş yeri sahibi de dahil olmak üzere toplam 6 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" uyarınca 19 bin 80 lira, kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 125 TL olmak üzere toplam 25 bin 205 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri yeri sahipleri Muzaffer A ve Hasan S. adlı kişilere ayrıca kapıya vurulan mührü kırmak ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem yapıldı.

Ruhsatsız olan iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ikinci kez mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA