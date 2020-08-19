Korona virüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ümit vatandaşları uyardı
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Korona virüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ümit vatandaşları uyardı

Korona virüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ümit vatandaşları uyardı Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Doğu ve Güney Doğu'da taziyeler yasaklandı.

19.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:03

Korona virüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ümit vatandaşları uyardı

Bolu Valisi Ahmet Ümit:

"Doğu ve Güney Doğu'da taziyeler yasaklandı. Gerekirse biz de yasaklamaya gideceğiz"

"Düğün ve toplu etkinlikler 3 gün önceden güvenlik güçlerine bildirilecek"

"Kurallara uyan iş yerleri ödüllendirilecek"

BOLU - Bolu Valisi Ahmet Ümit, taziyelerin uzaktan yapılması gerektiğini belirterek, "Doğu ve Güney Doğu'da taziyeler yasaklandı. Gerekirse biz de yasaklamaya gideceğiz" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, dün yapılan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısında alınan yeni kararların ardından sabah saatlerinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini denetledi. İş yeri sahipleriyle sohbet eden Vali Ümit, korona virüsle mücadelede alınması gereken tedbirleri anlatarak iş yeri sahipleri ve çalışanlarına maske hediye etti. Son iki aydır Bolu'da vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Vali Ümit, "İlk aylarda ülkemiz geneline bakıldığında son derece iyi gelmiş olmamıza rağmen, ülkenin de içerisinde bulunduğu son günlerdeki yükselmeyi görüyoruz. Ülkemiz genelindeki yükselmeye paralel olarak bizde de bir takım vakalarda artışlar oldu. Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzolasyon altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı attı. Pozitif vakalar arttı. Bugün itibariyle 65 tane vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altında. Bu biraz azalıyor. Bazen yükseldiği de oluyor ama netice itibariyle vakalarda istemediğimiz bir artış görüyoruz" dedi.

Toplu etkinliklerde ikram yasaklandı

Vali Ümit, il genelinde yapılan düğün, sünnet gibi toplu etkinliklerde ikramların kaldırıldığını ve etkinliklerin oluşturulan ekipler tarafından kontrol edileceğini belirterek, "İl Salgın Denetim Merkezi oluşturduk. İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde mahalle denetim ekipleri oluşturduk. Bir de bunların dışında bütün toplu etkinlikleri takip edecek olan ayrı ekipler oluşturduk. Bunlar ayrı giysilerle olacaklar. Kendilerine has kıyafetleri olacak. Bütün etkinlikleri baştan sonra nezaretleri altında tutacaklar. Ayrıca bu etkinliklerin süreleri kısaltıldı. Normal şartlarda 2 saat olarak değerlendirildi. Bütün etkinliklerde yemek programlarının olmaması yönünde karar alındı. Toplu etkinliklerde yemek ve diğer ikramlar yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu yemeklerde ve ikramlarda kesinlikle mesafeye uyulmadığını görüyoruz. Yükselen rakamlar, kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve istenmeyen üzüntülerle karşı karşıya geliyoruz" diye konuştu.

"Taziyeler uzaktan yapılsın"

Vali Ümit, taziyelerin yasaklanmadığını ama gerekirse yasak gelebileceğini ifade ederek, "Taziyeler mümkün oldukta uzaktan telefonlarla yapılsın. Dualarla yapılsın. Doğu'da ve Güney Doğu'da taziyeler yasaklanmış durumda. Biz o noktada değiliz. Gerekirse biz de yasaklamaya gideceğiz. Ama şu aşamada mümkün olduğunda az sayıda katılımla yapmamız gerekiyor. Buna göre kararlar alındı. Düğünler ve toplu etkinlikler yapılmadan en az 3 gün önce düğün sahibi yada düğünün yapılacağı salon sahibi tarafından bölgesine göre emniyet müdürlüklerine veya jandarma komutanlıklarına mutlaka bildirim yapılacak. Çünkü emniyet ve jandarma bu uygulamaları yerinde takip etmesi gerekiyor. Ayrıca, mahalle denetim ekiplerimiz tarafından bu denetimlerimiz yapılacak" şeklinde konuştu.

Kurallara uyan iş yerleri ödüllendirilecek

Son olarak korona virüsle mücadelede kurallara uyan iş yerlerinin ödüllendirileceğini belirten Vali Ümit, "Kurallara ne kadar uyarsak o kadar başarılıyız. Kurallara uyanlarla ilgili, özellikle iş yerlerimizle ilgili mükafat anlamında, ödüllendirme anlamında yerel imkanlar ölçüsünde bazı çalışmalar yapacağız. Kurallara en çok uyan iş yerlerimizi ödüllendireceğiz ama uymayanlar hakkında da cezai işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Korona virüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ümit vatandaşları uyardı

Kaynak: İHA

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