Korona virüs denetimlerine katılan belediye başkanından "toz" tepkisi Korona virüs denetimlerine katılan belediye başkanından "toz" tepkisi Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı denetimler sırasında bir marketteki oyuncak reyonlarındaki tozları görünce işletme sahibine, "Ben değil,...

Korona virüs denetimlerine katılan belediye başkanından "toz" tepkisi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı denetimler sırasında bir marketteki oyuncak reyonlarındaki tozları görünce işletme sahibine, "Ben değil, siz bakacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Yenişehir Mahallesi'ndeki denetimlere zabıta ekipleriyle katılan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bir markette yaptığı "hijyen" denetiminde çocuk reyonlarındaki oyuncakların üzerindeki tozu görünce işletme sahibine tepki gösterdi.

"Bu dönemde çocuk reyonlarında bu toz var"

Reyonları tek tek gezen Türkyılmaz, "Tozları görüyor musunuz? Sadece bakıyorsunuz. Ben bakmayacağım, siz bakacaksınız buraya. Bu dönemde çocuk reyonlarında bu toz var. Hiç mi bakmıyorsunuz? Size güvenip insanlar oyuncak alacak. Sadece kafa sallıyorsunuz" diyerek işletme sahibini uyardı.

İşletme hakkında tutanak tutulup idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA