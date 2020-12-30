Son dakika haberleri | Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 588 kişiye ceza

Son dakika haberler: Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 588 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 588 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 166, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 398, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 375 işletme denetlendi.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 9 kişiye 8 bin 100 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye ise 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 687 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 1 araca işlem yaptı.

İzolasyon ihlali yapan 5 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik