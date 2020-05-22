Korona virüs denetimleri gece gündüz devam ediyor
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Korona virüs denetimleri gece gündüz devam ediyor

Korona virüs denetimleri gece gündüz devam ediyor Korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum'da şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler gece-gündüz devam ediyor.

22.05.2020 04:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 04:05

Korona virüs denetimleri gece gündüz devam ediyor

ÇORUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum'da şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler gece-gündüz devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan virüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da tedbirler üst düzeye çıkarılırken kentin giriş-çıkışlarıında kontroller aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kentte Çorum-Ankara, Çorum-Samsun yol güzergahlarında Korona virüs denetimi günün her saati uygulanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara korona virüs ile mücadeledeki 14 kuralın önemini anlatırken, güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Korona virüs denetimleri gece gündüz devam ediyor

Kaynak: İHA

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