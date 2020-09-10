Korona virüs denetimleri devam ediyor Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda il genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda il genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde Pırlanta Sokak, Yeni Sanayi Sitesi ve otogarda gerçekleştirilen denetlemelerde Vali Funda Kocabıyık'a Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın eşlik etti. Denetlemelerde vatandaş ve esnafla sohbet ederek görüşlerini dinleyen Funda Kocabıyık, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu. Vali Funda Kocabıyık vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Lütfen tedbirlere uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA