Korona virüs çocuklarda depresyona yol açıyor

Korona virüs çocuklarda depresyona yol açıyor

İSTANBUL - Çocuklarda depresyon görülme sıklığı iki kat arttı. Pandemiyle birlikte aileleriyle daha fazla vakit geçiren çocuklar normalden fazla beklentiye gitmesi nedeniyle içe kapanıyor. Konuyla ilgili uzmanlar ailelerin çocuklardan beklentilerini azaltmaları konusunda uyarıyor.

Tüm dünya da olduğu gibi Korona virüs pandemisi ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sürecinde birçok kısıtlama uygulanırken, bazı meslek grupları da evden çalışma sistemine geçti. Bununla birlikte aileler çocuklarıyla normalden çok daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu durum bir çok yönden iyi görünse de çocuklar açısında durum hiçte öyle değil. Çocuklarda pandeminin ilk etkisini gösterdiği günden itibaren depresyon şikayeti iki kat artmış durumda konuyla ilgili açıklama yapan İ.A.Ü. VM Medical Park Florya Hastanesi Klinik psikoloğu Zozan Başçi ebeveynlerin çocukların da depresyon belirtileri gösterdiği şikayetiyle kendilerine başvurunun pandemi döneminde arttığını belirterek "En çok yakınılan konu çocukların daha çok kendi içe dönük davranışlar sergilemesi, depresyon belirtileri göstermesi, aile içindeki bireysel durumlarında da bir hayli artma var. Bu da insanların birbirine karşı tolere etmesi ve bir takım beklentilerin artmasıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde gerek ebeveynlerin çocuklardan bir takım beklentilerini biraz daha böyle azaltmalarında fayda var. Depresyon belirtileri gözükmesine neden olabiliyor" dedi.

Çocuklar korona virüsü zihinlerinde çok farklı yaşıyor

Çocukların korona virüsü daha önce görmedikleri için çevreden duyduklarıyla birlikte tedbir amaçlı alınan önlemleri de gördüklerinde zihinlerinde çok farklı bir şekilde bununda çocuklarda kaygıyı arttırdığını belirten Başçi "Bu dönemde kaygı da bir hayli artıyor. Çünkü çocuklar virüsü görmedikleri için bilinmeyen bir şey, ilk kez duydukları bir şey ne olduğunu bilmiyorlar. Özellikle soyut düşünceleri gelişmediği için çocuklarda, etrafta duydukları virüs haberlerini ailelerin konuştuklarını, bir takım tedbir amaçlı önlemleri zihinlerinde çok daha farklı ve büyük bir şekilde yaşayabiliyorlar. Bu da onların kaygılanmalarına neden olabiliyor" diye konuştu

Çocuklar en çok sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyor

Çocukların bu dönemde arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğini ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ailelere büyük is düştüğünü belirten Zozan Başçı "Çocuklar bu dönemde arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirmek istiyorlar. Çocukların arkadaşlarından uzakta olması tüm gün evde olması sosyal hayat en çok kısıtlandığı için en çokta çocuklar sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyorlar. Ama tabi ki birlikte yüz yüze temasın mümkün olmadığı zamanlarda ebeveynler çocuklarını özellikle ders aralarında sanki okuldaymış gibi, nasıl teneffüs olduğunda çocuklar araya çıkıyorlar. Arkadaşlarıyla oynuyorlar, o arada arkadaşlarıyla görüşmeleri için olanak sağlayabilirler. Kendi arkadaşlarını aramaları için fırsat vermeleri gerekir. bu da çocukların yine okuldaymış gibi gene arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiriyorum, onlarla sohbet ediyorum gibi duyguları yaşamalarına neden olabilir. Binevi okuldaymış hissi oluşturulabilir. Okulda yaşanan rutinler evde aileler tarafından sürdürülebilir, desteklenmeli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR