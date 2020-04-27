"Korona virüs" çizgi roman oldu "Korona virüs" çizgi roman oldu Ressam Karikatürist Erbil Işın, "Korona virüs" adlı çizgi romanının bastırılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istiyor Adanalı Ressam Karikatürist Erbil Işın, dünya genelinde 200 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan korona virüsü çizdiği romanla anlattı.

"Korona virüs" çizgi roman oldu

Ressam Karikatürist Erbil Işın, "Korona virüs" adlı çizgi romanının bastırılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istiyor

ADANA - Adanalı Ressam Karikatürist Erbil Işın, dünya genelinde 200 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan korona virüsü çizdiği romanla anlattı. Işın, tamamlamak üzere olduğu "Korona virüs" adlı çizgi romanının bastırılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istiyor.

"15 Temmuz" ve "15 Temmuz 2" çizgi romanlarını da çizen Erbil Işın (60), korona virüs nedeniyle evde kaldığı 1 ayda 32 sayfalık çizgi romanın 30 sayfasını hazırladı.

1 hafta içerisinde çizgi romanı tamamlayacağını belirten Işın, evde kaldığı dönemde tarihe belge bırakmak amacıyla romanı çizmeye başladığını anlatarak, "Korona virüs, Türkiye'de görüldükten sonra sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Bende o sırada evde sıkıldım ve bir çizgi roman yapayım, tarihe kalsın diye düşündüm. Her akşam doktorlar çıkıyor dünyadan haberler veriyordu bende kendimi bir nevi doktor gibi görmeye başlayıp oradan esinlendim" dedi.

Çizgi romanın içerisindeki bütün içeriklerin gerçek olduğunu vurgulayan Erbil Işın, "32 sayfa olarak hazırlayacağım çünkü çok uzun olursa okuyucu sıkılabilir. Çin'den başlayıp nasıl türediğini anlattım. Türkiye'nin yurt dışına yardım gönderdiği ülkelere değindim. Çizgi romandan bir şey kazanmak için yapmadım. Doktorlara, sağlık çalışanlarına bir katkım olsun istedim. Eğer bir sponsor çıkarsa kitabı 7'den 70'e herkese bedava dağıtsınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA