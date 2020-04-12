Korona virüs çıkan site karantinaya alındı
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Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Karabük, Güncel

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Karabük'te, 2 korona virüs vakasının görüldüğü 4 bloklu bir site, 14 günlük karantinaya alındı.

12.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:56
Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Karabük'te, 2 korona virüs vakasının görüldüğü 4 bloklu bir site, 14 günlük karantinaya alındı.

Karabük merkez Beşbinevler Mahallesi 2. Cadde'de bulunan 66 TOKİ Konutlarında birden fazla korona virüs (Covid19) vakasına rastlandı. Salgının yayılmaması için Karabük İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla sitede 14 günlük karantina uygulama kararı alındı. Siteye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından site etrafına şerit çekilerek önlem alındı. Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da olay yerine gelerek çalışmaları denetledi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sitede oturan herkese test yapıldı.

Sitede annesinin oturduğunu ve yanına geldiğini söyleyen bir kadın, polis ekipleri tarafından içeri girmesi durumunda 14 gün çıkamayacağı konusuna uyarıldıktan sonra içeri girebildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Beşbinevler 2. Cadde TOKİ Konutlarında birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi nedeniyle temaslıların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından dolayı Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacı ile adı geçen TOKİ Konutlarının 12.042020 tarih ve saat 18.00'dan itibaren 26.04.2020 tarih ve saat 24.00'a kadar 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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