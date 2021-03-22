Korona virüs çiftçileri durduramadı
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Korona virüs çiftçileri durduramadı

22.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:17
Korona virüs çiftçileri durduramadı

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinin ülkede birçok sektörü durma noktasına getirirken, çiftçileri ise üretmek için durduramadığını söyledi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinin ülkede birçok sektörü durma noktasına getirirken, çiftçileri ise üretmek için durduramadığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görüldüğü günden bu yana yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüsün önüne geçebilmek için birçok önlem alınırken, konulan kısıtlamalarla da bulaş riski en aza indirilmeye çalışılıyor.

"Tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı"

Kısıtlama bünyesinde vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere çalışıp üretmeye devam eden çiftçiler, pandemiden en az etkilenen kesim oldu. Vatandaşların market raflarından aldıkları gıda ürünlerinin çiftçilerin eseri olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, pandemi ile birlikte tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Yalvaç, "Bu pandemi süreci bize tarımın ve yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu, dünyada sağlığın ne kadar önemli ise gıda ve beslenmenin de bir o kadar önemli olduğunu öğretti." dedi.

"Tarım cennetindeyiz"

Tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovasının bir tarım cenneti olduğunu anlatan Yalvaç, "Ovamızda her mevsimde, mevsimine göre ürün yetiştiriliyor. Bir tarım kenti olan Salihli'de üzümünden kirazına, zeytininden cevizine, kestanesinden bademine, kayısısından şeftalisine, domatesinden biberine, kavunundan karpuzuna, fasulyesinden barbunyasına, kırmızı biberinden bamyasına, patlıcanından pırasasına, turpundan ıspanağına kadar adını sayamadığımız birçok ürün yetiştirilmektedir. Tarım ve ürün anlamında son derece zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Hem yaşadığımız toprakların, hem de yetiştirdiğimiz ürünlerin kıymetini iyi bilelim." diye konuştu. - MANİSA

Korona virüs çiftçileri durduramadı
Korona virüs çiftçileri durduramadı
Korona virüs çiftçileri durduramadı
Korona virüs çiftçileri durduramadı
Korona virüs çiftçileri durduramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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