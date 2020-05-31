"Korona virüs çiçek satışlarını arttırdı" - Korona virüs çiçek satışlarını arttırdı Samsun'da korona virüs dolayısıyla evden çıkamayan vatandaşlar balkonlarda ve teraslarda çiçek bakmaya yönelince çiçeklerin de satışlarında adeta patlama oldu.

- Korona virüs çiçek satışlarını arttırdı

SAMSUN - Samsun'da korona virüs dolayısıyla evden çıkamayan vatandaşlar balkonlarda ve teraslarda çiçek bakmaya yönelince çiçeklerin de satışlarında adeta patlama oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde eşi Emriye ile birlikte çiçekçilik yapan Pomat Suiçmez korana virüsün dolayısıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağının olması ve hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamasından dolayı son 2 ayda çiçek satışlarında büyük patlama yaşandığını belirterek, müşteriye çiçek yetiştirmek için zorlandıklarını söyledi. 40 yıldır baba mesleği olan çiçekçilik işiyle uğraştığını hatırlatan Polat Suiçmez, " Çocukluğumuzdan beri çiçekçilik yapıyoruz. Hem üretip hem de satışını yapıyoruz. Korana virüs ortaya çıkınca özellikle son 2 ayda çiçek satışlarında patlama oldu. Satışlarımız geçmiş yolların çok çok üstünde. Evde kalan vatandaşın çiçeği ilgisi büyük oldu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarında ve teraslarında çiçek yetiştirip stres atıyorlar. Biz satışlardan çok memnunuz" dedi.

Kaynak: İHA