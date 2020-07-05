Korona virüs bunu da yaptırdı: Düğün takıları maket mankenlere - Korona virüs bunu da yaptırdı: Düğün takıları maket mankenlere Takılar gelin ve damat yerine maket mankenlere takıldı Tekirdağ'ın Saray İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bir düğün takıları gelin ve damat yerine gelinlik ve damatlık giydirilen mankenlere takıldı.

- Korona virüs bunu da yaptırdı: Düğün takıları maket mankenlere

Takılar gelin ve damat yerine maket mankenlere takıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bir düğün takıları gelin ve damat yerine gelinlik ve damatlık giydirilen mankenlere takıldı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran korona virüs belası nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin ardından vaka sayılarının düşmesiyle Türkiye genelinde normalleşme sürecine gidildi. Normalleşme süreciyle birlikte tekrar düğünlerin başlamasıyla birlikte Tekirdağ'ın Saray İlçesinde bulunan bir düğün salonunda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünü gerçekleşti. Düğüne gelen davetliler düğün salonuna giriş yapınca korona virüs önlemleri çerçevesinde damatlık ve gelinlik giydirilen cansız mankenleri görünce kısa bir şaşkınlık geçirdi. Salon girişinde cihaz ile ateş ölçümleri alındıktan sonra gelin ve damadın tebrik etmeye gelen davetliler, damat ve gelin adayı yerine takıları gelinlik ve damatlık giydirilen cansız maketlere taktı.

Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel, korona virüs tedbirleri çerçevesinde böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, "Aklıma böyle bir şey geldi. Sosyal mesafeyi koruyarak, gelin ve damadı oturtuyoruz. Cansız mankenlerimiz var. Gelen misafirlerimiz takılarını cansız mankenlere takılarını takıyorlar. Müşterilerimiz çok güzel karşıladılar. Çok olumlu karşıladılar. Mesafeyi korumak şartıyla 4 kişilik, 5 kişilik aileler istedikleri şekilde eğlendiler. Sezon başladıktan sonra ilk düğünümüz akşam oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA