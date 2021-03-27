Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular
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Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular

İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular Asker eğlencesinde halay çekenler polisi görünce kaçışmaya başladı Eyüpsultan'da korona virüs kurallarını hiçe sayarak sokak ortasında asker eğlencesi yapan gençler, polis ekibinin siren sesini duyunca kaçışmaya başladı.

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Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular

Asker eğlencesinde halay çekenler polisi görünce kaçışmaya başladı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da korona virüs kurallarını hiçe sayarak sokak ortasında asker eğlencesi yapan gençler, polis ekibinin siren sesini duyunca kaçışmaya başladı. Gençlerin halay çektiği ve kaçmaya başladığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında asker eğlenceleri yetkililer tarafından yasaklanmıştı. Eyüpsultan'da korona virüs kurallarına aldırış etmeyen bir grup genç sokakta buluşarak yolu kapatıp halay çekmeye başladı. Bir süre halay çeken gençler, polis ekibinin siren sesini duyunca kaçışmaya başladı. Gençlerin, korona virüsün yayılma hızından korkmayıp polisin siren sesini duyunca kaçtıkları o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular
Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular
Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular
Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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