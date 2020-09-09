Korona virüs bu sektöre yaradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs bu sektöre yaradı

Samsun Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Murat Yılmaz, diğer sektörlerin aksine kendi sektörlerinde korona virüsü döneminde işlerin yüzde 30 oranında arttığını söyledi.

Korona virüs bu sektöre yaradı
09.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:41

Samsun Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Murat Yılmaz, diğer sektörlerin aksine kendi sektörlerinde korona virüsü döneminde işlerin yüzde 30 oranında arttığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü, ekonomik anlamda birçok sektörü olumsuz etkilerken bazı sektörlere de olumlu yansıdı. Sağlık ve tedarik zinciri gibi elektrik ve elektronikçilerin işleri de pandemide oldukça arttı. Oda Başkanı Murat Yılmaz, kayıt dışının çok olmasına rağmen bu süreçte elektrikçi, elektronikçi ve bilgisayarcılara talep arttığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Göreve yeni başladığının altını çizen Samsun Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Murat Yılmaz, "Mevcut Başkanımız Osman Saka, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybetti. Daha sonra yaptığımız yönetim kurulu toplantısında başkan seçilerek göreve başladım. 2022 yılı 3. ayında yapılacak genel kurula kadar göreve geldim. Toplamda 950 üyemiz var. Bunların içerisinde e-ticaret, elektronikçiler, elektrikçiler, ses sistemi tedarikçileri, elektrik tesisatçıları, bobinajcılar, bilgisayar malzemecileri, beyaz eşya servisleri ve fotoğrafçılar bizim odamıza üyeler" dedi.

"Normal zamana göre işlerimizde yüzde 30'luk bir artış yaşandı"

Korona virüsün ekonomik anlamda kendilerine olumlu yansıdığını ifade eden Murat Yılmaz, "Korona virüsü sürecinde sadece elektrikçilerin değil, elektronikçilerin de işleri açıldı. İnsanlar evde daha çok bulunduğu için elektrik ve elektronik arızaları çoğaldı ve tadilat işlerine girdiler. Seyahate çıkmayan vatandaşlar da evde tesisatlarını yenilediler. Bu süreçte elektrikçi, elektronikçi ve bilgisayarcılara talep arttı. Normal zamana göre işlerimizde yüzde 30'luk bir artış yaşandı. Bunun tamamı bizim piyasamıza yansımadı. Korsan çalışan insanlar var. Bunlar odaya kayıtlı değil ve işyerleri de yok. Kendi çevrelerinden yönlendirilen bu insanlar yüzünden esnafımızın belli oranda iş kaybı oldu. Bu süreçte en çok televizyon, çanak ve beyaz eşya arızaları meydana geldi. Arızaların dışında tesisat yenileme işlerine olan talep de arttı" diye konuştu.

Piyasada çok sayıda kayıt dışı çalışanın olduğuna da değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Sektörümüzün en büyük sıkıntısı internet oldu. Malzeme tedarik eden esnafımız internete yenik düşüyor. Vatandaşlar artık daha çok internet üzerinden sipariş veriyorlar. Diğer büyük sıkıntı da kayıt dışı çalışanlar. Çoğu esnafımız dükkanını kapatıyor. Çünkü işletme maliyetleri arttı. Kayıt içi çalışan insana en büyük zarar kayıt dışı çalışanlar veriyor. Vatandaşlarımız da her türlü sıkıntıda odamızı arayarak hizmet aldıkları esnaf hakkındaki görüşlerini ve şikayetlerini iletebilirler." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ferhat Göçer Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Market Minibüs Antalya
Şu an buradasınız: Korona virüs bu sektöre yaradı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 16:49:27. #1.15#
title