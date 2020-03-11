Korona virüs belirtileri neler? Korona virüsten korunma yolları nelerdir? Korona virüs tedavisi nedir? Korona virüs alınacak önlemler nelerdir? Korona virüs dünya ülkeleri ve tüm insanlık için risk ve tehdit olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de korona virüs vakası tespit edildiğine dair açıklamalarının ardından bütün vatandaşların merak ettiği soruları sizler için yantıladık. Korona virüs belirtileri neler? Nasıl korunur?

Korona virüs artık malesef gündemimizin ve hayatımız bir parçası. Bu virüsün etkisi dünya siyasetinii ekonimisini ve insanların sosyal hayatını etkilemiş durumda. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan'nın açıklamaları sonrasıbütün vatandaşlarımız bu salgın hastalıktan korunmak için çareler aramaya ve gerekli önlemleri almaya başladı. Korona virüs belirtileri neler? Korona virüs tedavisi nasıl yapılır? Korona virüs tedavisi var mı? Merak edilen soruların yanıtlarını uzmanların en güncel bilgilerinden sizler için derledik.

KORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

KORONA VİRÜS GÜNCEL VAKA HARTİASI

KORONA VİRÜS'TEN KORUNMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;

- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

KORONA VİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Korona virüs tedavisi şu an için belirli bir tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak Koronavirüs ufak önlemler ile korunulan bilen bir hastalıktır. Virüse yakalanan ve tedavide solunum sıkıntısı çeken hastalara solunum desteği verilmesi gerekmektedir. Ateş varsa ateş düşürücü verilmelidir. Antibiyotikler Korona virüs üzerinde etkili değildir. Korona virüsle ilgili etkili bir ilaç yoktur. Virüsün bir aşısı da yoktur. Antibiyotikler de diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi malesef etkili değiller. Antibiyotikler yalnızca bakterilere karşı etkili olmaktadır. Korona virüs enfeksiyonunda grip gibi hastalıklarda ve soğuk algınlığında antibiyotiklerin hiçbir etkisi söz konusu değildir. Korona virüs bayılma ya da buna benzer belirtilere neden olmaz..Genel belirtisi ateş, halsizlik, öksürük, nefes darlığın gibi gribe benzemektedir.