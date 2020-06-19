Korona virüs baston üretimini de etkiledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs baston üretimini de etkiledi

Korona virüs baston üretimini de etkiledi Adilcevazlı baston ustası Cumali Birol: "Geçen yıl bu zamanlar 100 otobüs turist karşılarken, bu yıl tek bir otobüs bile karşılayamadık" Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını her kesimi olumsuz yönde etkilediği gibi...

19.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:50

Korona virüs baston üretimini de etkiledi

Adilcevazlı baston ustası Cumali Birol: "Geçen yıl bu zamanlar 100 otobüs turist karşılarken, bu yıl tek bir otobüs bile karşılayamadık"

BİTLİS - Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını her kesimi olumsuz yönde etkilediği gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki meşhur baston üretimini de etkiledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3. kuşak baston imalatı yaptıklarını ifade eden Cumali Birol, normalleşme süreci ile tezgahlarını yeni yeni açtıklarını belirtti. Birol, pandemi dolayısıyla Van Gölü Havzası'nın turizm değerinin tamamen kapandığını ifade ederek, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3'ncü kuşak baston imalatçısıyım. Yaklaşık 40 yıldır baston imalatı yapmaktayız. Korona virüs salgını nedeniyle imalathanemizi kapatmak zorunda kaldık. Normalleşme süreci ile birlikte bizlerde yeni yeni açmaya başladık. Bu süreçte ekonomik olarak çok güçlükler yaşıyoruz. Ancak bu pandeminin sona ereceğini ümit ediyoruz. Pandemi dolayısıyla Van Gölü Havzası'nın turizm değerinin tamamen kapandığını görüyoruz. Geçen yıl bu dönemlerde en az 100'ün üzerinden otobüsle gelen turist ağırlamıştık. Sezonu böyle kapatacağız diye düşünüyoruz. Üretim durmuştu. Yeni yeni başladık. Virüsten dolayı birçok sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları inşallah bertaraf edeceğiz. El sanatları bu dönemde Türkiye'de ciddi bir sıkıntıdadır. Bu pandemi ile birlikte fuar ve festivaller durdu. Bizim bu atölyelerimizde yaptığımız bastonlar yurt içinde ve dışında büyük rağbet görüyor. 2020 yılında üzücü olaylarla karşılaştık. Van'da çığ felaketi, deprem, dolayısıyla çok sıkıntılı bir yıl oldu. Bu yılı tamamlayacağız. Bizim yaptığımız ürünler el sanatı. İhtiyaç arz etmeyen sanatlarla uğraşıyoruz. Ancak burası bir atölye. Buradan 3 aile geçimini sağlıyor. Bununla ilgili çok zor durumdayız. Buna da şükrediyoruz. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Biz ahilik sisteminde de bunu gördük. Ahiliğin özünde de bu var. Şükretmek bizim yaslandığımız en büyük dağdır. Birazda toplum bununla ilgili şükretmeyi bilmelidir. Şimdi tekrardan üretim yapmaya başladık. Eğer fuar ve festivaller olursa katılacağız. Pandemi sürecinde dışarıdan ilimize gelen vatandaşlarımıza da buradan seslenmek istiyorum. Maske ve mesafe kuralına uymaları gerekiyor. Eğer dışarıdan gelenler varsa 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole etmelerini rica ediyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

Korona virüs baston üretimini de etkiledi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi Haber
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Selda Bağcan Nuri Bilge Ceylan
Spor Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Korona virüs baston üretimini de etkiledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 10:14:33. #1.14#
title