'Korona virüs' bankları söktürdü Samsun'un Çarşamba ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta bulunduğu yerdeki oturma bankları Belediye ekipleri tarafından söküldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta bulunduğu yerdeki oturma bankları Belediye ekipleri tarafından söküldü.

Çarşamba ilçesi şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta olduğu oturma bankları, Belediye ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı tedbir amacıyla söküldü. Çarşamba Belediyesinin salgına karşı aldığı bu tedbirle gerekli düzenlemeler amaçlanırken, salgın tehlikesinin tamamen ortadan kalkana kadar zaruret doğmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamaları istendi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim sizler için koyduğumuz banklarımızı yine sizlerin sağlığı için korona virüsten korunma adına kaldırıyoruz. Sizlere evde kalmanız yönündeki çağrımıza özen gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu süreci atlattığımızda banklarımızın yenilerini fazlasıyla göreceksiniz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA