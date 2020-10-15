Korona virüs balık satışlarını da vurdu
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Korona virüs balık satışlarını da vurdu

15.10.2020 23:08 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:24

Korona virüs balık satışlarını da vurdu Pandemi nedeniyle vatandaşlar evde, balıklar ise tezgahta kaldı Korona virüs balık satışlarını da vurdu.

Korona virüs balık satışlarını da vurdu

Pandemi nedeniyle vatandaşlar evde, balıklar ise tezgahta kaldı

MALATYA - Korona virüs balık satışlarını da vurdu. Pandemi nedeniyle vatandaşlar evde, balıklar ise tezgahta kaldı. Malatya'da korona virüs balık satışlarını da olumsuz yönde etkiledi. Malatya Kasap ve Balık Pazarı, korona virüs salgını nedeniyle sakinlik hakim sürüyor.

Kasap ve Balık Pazarı esnaflarından Tayfun Çalışkan, Balık sezonun açılmasına rağmen vatandaşların pazara gelmediğini belirterek, "Korona virüs salgınının balık satışlarına da etkisi var. Uzmanlar korona virüs karşı Balık tavsiye ediyor. Ancak vatandaş virüs nedeniyle fazla dışarı çıkmadığından buraya gelip alış veriş yapanlar azaldı. Malatya Kasap ve Balık Pazarı bu kadar sesiz olmuyordu. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımız korkuyor" dedi. Çalışkan, " Pazarda Balık fiyatlarımız uygun. Karadeniz Hamsi 'nin kilosu 25 TL, karadeniz istavrit 25 TL, karadeniz palamut 35 TL, kılıçsız alabalık 25 TL'den satıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs salgınına karşı Balık tavsiye ediyorlar"

Esnaf Osman Uçar ise Malatya Kasap ve Balık Pazarında Balık fiyatlarının uygun olmasına ve uzmanların da virüs döneminde vücut dirençleri artsın diye Balık tavsiye etmesine rağmen beklenen müşteri olmadığını bildirdi. Uçar, " Vatandaşlar salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamıyor. Pazar sakin. Biz işveren olarak işçimizin parasını bile çıkarmıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle satış olmuyor" dedi. Esnaf Hasan Hüseyin Beyazıt, korona virüs salgınının satışları etkilediğini ifade ederek, "Korona virüs salgınından etkilendik. Satışlarımız yok denecek kadar az. Uzmanlar, korona virüs salgınına karşı balık tüken diyorlar. Buna rağmen milletimiz gelip almıyor" şeklinde konuştu. Beyazıt, pazarda balık fiyatları hakkında da bilgi verip, Palamut balığının kilosu 35 TL, Alabalığın kilosu 25 TL ve Karadeniz Hamsi'nin kilosu 20-25 TL olduğunu kaydetti. Esnaf Fehmi Acet ise "Biz esnaf olarak vatandaşlarımıza balık yemelerini tavsiye ediyoruz. Malatya Kasap ve Balık Pazarında Balık fiyatları uygun. Vatandaşlar salgın nedeniyle dışarıya çıkmıyor. Önceki yıllar göre satışlar düşük. Pandemi döneminde vatandaşlarımızın balık yemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs balık satışlarını da vurdu
Korona virüs balık satışlarını da vurdu
Korona virüs balık satışlarını da vurdu
Korona virüs balık satışlarını da vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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