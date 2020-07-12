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Korona virüs balık satışlarını artırdı, en çok levrek ve çipura tüketiliyor

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yüzde 30 oranında balık satışlarının arttığını belirten balıkçı esnafı Ercan Başkonak, yaz aylarında en çok deniz levreği ve çipuranın tüketildiğini söyledi.

Korona virüs balık satışlarını artırdı, en çok levrek ve çipura tüketiliyor
12.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:07

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yüzde 30 oranında balık satışlarının arttığını belirten balıkçı esnafı Ercan Başkonak, yaz aylarında en çok deniz levreği ve çipuranın tüketildiğini söyledi.

Kırıkkale'de Su Ürünleri Hali'ndeki balıkçı esnaflarından Ercan Başkonak, yaz döneminde levrek, çipura ve ithal palamutun tercih edildiğini belirterek, korona virüs salgınından dolayı orta yaş ve yaşlıların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için balık satışlarının arttığını söyledi. Sıcak havalar dolayısıyla balıkları buzlarda beklettiklerini kaydeden Başkonak, günlük 1.5 ton buz tükettiklerini de sözlerine ekledi.

"Balık fiyatlarında zam yok"

Hastalıktan dolayı geçen seneye göre satışlarının arttığını ifade eden Başkonak, "Buz makinemiz var, günlük 1.5 ton buz kullanıyoruz. Havalar çok sıcak, ortalama 1.5 ton buz kullanıyoruz. Günlük 3-4 kere sürekli değiştiriyoruz. Havalar sıcak, balık çabuk bozulur sürekli buz atıyoruz. Fiyatlar aynı, bizde zam yok. 11'nci ayda ne satıyorsak fiyatlarımız aynı. Somon 30 lira, levrek çipura 35 lira, alabalık var 25 lira, fiyatlarımız aynı. Bizde zam yok, rahatlıkla vatandaşımız alabilir" diye konuştu.

"B-12 vitamini çok, yemelerini tavsiye ediyoruz"

En çok Karadeniz'den gelen somon balığının tüketildiğini kaydeden Başkonak, "Deniz levreği, deniz çipura var, onlar çok tüketiliyor. Balıkta B-12 vitamini çok olduğu için bir de bağışıklığı güçlendirdiği için sürekli yemelerini tavsiye ediyoruz. Koronadan dolayı da balık yemelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bilinçli olarak balık alıyorum"

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sürekli balık tükettiklerini dile getiren Yaşar Üstüner, "Yaz kış canımız istediği zaman gelip buradan balık alıyoruz. Canımız istediği zaman isteğimizi karşılayalım diye geldik aldık. Omega-3 bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Onun için de bilinçli olarak alıyorum bu balıkları" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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