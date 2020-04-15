- Korona virüs bağ sahiplerini vurdu- Siirt'te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak... Korona virüs bağ sahiplerini vurdu Siirt'te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak işçi bulamayınca tarlalarını atlarla sürdü Siirt'te fıstık üreticileri, il piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde korona virüs yüzünden çalıştıracak işçi...

Korona virüs bağ sahiplerini vurdu

Siirt'te bağ sahipleri, korona virüs nedeni ile çalıştıracak işçi bulamayınca tarlalarını atlarla sürdü

SİİRT - Siirt'te fıstık üreticileri, il piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde korona virüs yüzünden çalıştıracak işçi bulamayınca tarlalarını atlarla sürdü.

Siirt piyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinde her geçen gün artan ürün rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak üreticiler, korona virüs yüzünden bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor. Korona virüs yüzünden fıstık bahçelerinde çalıştıracak işçi bulmadığı için bağı atla sürmeye karar verdiklerini belirten bağ sahibi Bekir Akbey, bağı atla sürdüklerini söyledi.

"Bin günlük iş on güne çıktı"

Korona virüs nedeniyle bağ ve bahçelerde çalışacak işçi bulamadıklarını belirten Şakir Üzüm adlı işçi bağını atla sürdüğünü ifade etti. Üzüm, "Korona virüsünden dolayı elaman bulamadığımız için mecbur kaldık atla bağları sürmeye karar verdik. İlk öce 20-30 kişi gelip bağları sürerken elaman bulamadığımız için mecburi atla gelip sürüyoruz. Bir günlük iş bir hafta 10 sürüyor. Korona virüsten dolayı kimse eleman bulamıyor" dedi.

Eleman azlığı nedeni ile çalıştıkları gün sayısının arttığını kaydeden Bedri Üzüm de "Virüsten dolayı işçi bulamadığımız için mecburen atla bağları sürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA