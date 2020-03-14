Korona virüs AVM'leri de vurdu Dünya geneline yayılan Korona virüs nedeniyle Gaziantep'teki alışveriş merkezlerinde yoğunluk yüzde 80 oranında azaldı.

Dünya geneline yayılan Korona virüs nedeniyle Gaziantep'teki alışveriş merkezlerinde yoğunluk yüzde 80 oranında azaldı.



Gaziantep'te özellikle hafta sonları doluluk oranlarıyla dikkati çeken AVM'lerde korona virüs nedeniyle yoğunluk azaldı. Alış veriş merkezlerinden uzak duran vatandaşlar, virüsü kapmamak için hafta sonunu ev ve açık alanlarında geçiriyor. Kentteki Primemall Alışveriş Merkezi'nde Korona virüs nedeniyle insan yoğunluğu yüzde 80 oranında azalırken, içeride bulunan iş yerleri ve oyun alanları hafta sonuna rağmen boş kaldı.



Kurumlardan çöp konteynerlerine kadar bir çok noktada dezenfekte işleminin yapıldığı Gaziantep'teki Primemall AVM'de ise insanların giriş ve çıkışlarda herhangi bir dezenfekte işlemine tabi tutulmaması dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA