Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi
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Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Sağlık

Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Çapraz aşılama tüm antikorları ve mutasyonları kaplama açısından bilimsel olarak öneriliyor"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, korona virüs aşısında çapraz aşılama yönteminin faydalı olacağını söyleyerek, "Daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilerin 3. dozda Biontech aşısını, ilk iki doz Biontech aşısı olanlar içinde 3. dozda Sinovac aşısını öneriyoruz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, vatandaşların 3. doz aşılarını yaptırmalarının faydalı olacağını söyledi. Çapraz aşılama yönteminin 3. doz aşı seçiminde kullanılması gerektiğini kaydeden Tokar, "Korona virüsle ilgili olarak dün itibariyle 3. Doz aşılamalar başladı. 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına aşılama sürecinin üzerinden 6 ay geçtiği için 3. Doz aşılarını olmalarını öneriyoruz. Bu noktada Türkiye'de bu grup aşılandığında sadece Sinovac aşıları mevcuttu. Şuanda da ülkemizde iki çeşit aşı olduğu içinde bakanlık kişilere tercih hakkı bıraktı. Vatandaşlar aşıları nasıl tercih etmeleri gerekiyor diye düşünürsek, çapraz aşılama tüm antikorları ve mutasyonları kaplama açısından bilimsel olarak öneriliyor. Çapraz aşılamadan kastımız, daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilerin Biontech tercih etmeleri uygun olabilir. İlk iki doz Biontech olanlar içinde Sinovac aşılamasını öneriyoruz ama belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Çünkü 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarında minimum 4-5 aylık bir süre geçti. Vücudun bağışıklık sistemini tekrar tekrar uyarmamak gerekiyor. Uyarma süresi en az 3-4 ay olması gerekiyor. O yüzden halkımızdan 3. Doz aşılarını olurken 2. Dozdan sonra belirli bir süre beklemelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aşıdan 75-100 gün sonra antikor oranı düşüyor"

Toker, "Dünya genelinde değişik mutasyonlar mevcut. Bunlara yönelik olarak 3. Dozun mutlaka olunması gerekiyor. Ayrıca hastanemizde yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 75 ile 100 gün arasında aşı yanıtları antikor olarak düşmeye başlıyor. Aynı şekilde hiç aşı olmamış ama hastalığı geçirmiş kişilerde de biz antikor yanıtlarına baktığımızda ortalama 82 gün civarında yeniden antikor yanıtlarının azaldığını gördük. Kişiler 'ben hastalığımı geçirdim, kendi bağışıklığım mevcut' deseler bile mutlaka aşılanma öneriyoruz. Çünkü belirli bir süre sonra bu virüsün vücutta oluşturduğu etki azalıp yeni bir virüsle tekrardan hastalığı geçirebilirler" dedi.

Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi
Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi
Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi
Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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