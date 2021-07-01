Korona virüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti
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Korona virüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti

Korona virüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra korona virüs aşısı çalan şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra korona virüs aşısı çalan şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın, aşıyı koleksiyon yapmak için çaldığı ortaya çıktı.

Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre İzmit Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez'inde 16.00 sıralarında gelen ve aşı olan eski sağlık N.A.B., aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi. Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı bekleyen N.A.B., içeriye girerek 6 doz aşı içeren 1 flakon korona virüs aşısını çalarak binadan uzaklaştı. Bir süre sonra durumu fark eden aile sağlığı merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını itiraf etti.

Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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