Korona virüs aşısında yeni gelişme Korona virüs aşısında yeni aşamaya geçildi.

Korona virüs aşısında yeni aşamaya geçildi. ABD'de maymunlar üzerinde yapılan deneyler başarılı oldu. Korona virüs aşısı ne zaman bulunacak? Peki aşı işe yaracak mı? Bilim insanları tüm dünyanın merak ettiği bu sorunun yanıtını arıyor. Son olarak ABD'de araştırmacılar maymunlar üzerinde deneme yaptı. Sonuçlar ise umut verici. Aşı araştırma merkezi uzmanları korona virüs enjekte edilen 9 maymunu inceledi. İyileştikten sonra yeniden virüse maruz bırakılan hayvanların hiçbiri hastalanmadı. Araştırmacılar maymunların virüse karşı tamamen bağışıklık kazandıklarını da tespit etti. Ancak bu bağışıklığın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA