Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı
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Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı

Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kadın kendine ve çocuklarına korona virüs aşısı yaptırmak için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Samsun'da bir kadın kendine ve çocuklarına korona virüs aşısı yaptırmak için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum içesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bor (44) iki çocuğunu da yanına alarak evinden idaresindeki 38 DL 002 plakalı otomobiliyle korona virüs aşısı yaptırmak için yola çıktı. Fatma Bor hastaneye giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı
Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı
Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı
Korona virüs aşısı yaptırmaya giderken kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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