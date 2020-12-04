Korona virüs aşısı ücretsiz mi, ücretli mi olacak? Korona virüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından, vatandaşlar Korona virüs aşısı ücretsiz mi, ücretli mi olacak? Korona virüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Korona virüs aşısı zorunlu mu? sorularını cevaplarını merak ediyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından, vatandaşlar Korona virüs aşısı ücretsiz mi, ücretli mi olacak? Korona virüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Korona virüs aşısı zorunlu mu? sorularını cevaplarını merak ediyor... İşte detaylar...

KORONA VİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " Korona virüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Daha önce de açıkladığım gibi ücretsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz." dedi.

KORONA VİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye, Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Buna göre ilk etapta Aralık ayında asgari 20 milyon, Ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor.

Sağlık çalışanlarından başlanacak ilk uygulamanın 11 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Covid-19 aşısı için ise aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor. 50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

YERLİ AŞI NİSAN'DA

Öte yandan Türkiye'de yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen toplam 16 aşı çalışması bulunuyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllü üzerinde denemeleri başlayan Covid-19 aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlenmedi. Yerli aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanması ardından en geç nisan ayında yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor.

KORONA VİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi.

Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti. Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak. İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

KORONAVİRÜS AŞISI NASIL UYGULANACAK, İLK KİMLERE UYGULANACAK?