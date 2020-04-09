Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım
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Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım Korona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

09.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:22

Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

İSTANBUL - Korona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ovalı, "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" dedi.

Korona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu sabah Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.

Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

Kaynak: İHA

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Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım
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