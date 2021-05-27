Korona virüs aşı randevusu alamayan vatandaşın yardımına zabıta müdürü yetişti
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Korona virüs aşı randevusu alamayan vatandaşın yardımına zabıta müdürü yetişti

Korona virüs aşı randevusu alamayan vatandaşın yardımına zabıta müdürü yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman'da korona virüs aşı randevusu alamayan vatandaşın yardımına zabıta müdürü yetişti.

Batman'da korona virüs aşı randevusu alamayan vatandaşın yardımına zabıta müdürü yetişti.

Batman'da korona virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan Belediye Zabıta Müdürü Muharrem Kara ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Aşı hakkı olmasına rağmen randevu almakta sıkıntı yaşayan Medeni Çağbaş isimli vatandaş, denetim esnasında Belediye Zabıta Müdürü Muharrem Kara'nın yanına giderek durumu izah etti. Vatandaşın yardım talebine kayıtsız Kara, Batman İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak korona virüs randevusunu oluşturdu.

Müdür Kara, Çağbaş'ın zabıta ekipleri eşliğinde aşısının yapılacağını söyledi. - BATMAN

Korona virüs aşı randevusu alamayan vatandaşın yardımına zabıta müdürü yetişti
Korona virüs aşı randevusu alamayan vatandaşın yardımına zabıta müdürü yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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