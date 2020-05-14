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Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı

Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı Arsa, tarla ve bahçe fiyatları arttı Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik: "Arsa, arazi ve tarlalarda yüzde 20 civarında fiyatlar arttı" "Gayrimenkule yatırım yapacak insanların istekleri değişti" Eskişehir...

Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı
14.05.2020 01:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:51

Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı

Arsa, tarla ve bahçe fiyatları arttı

Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik: "Arsa, arazi ve tarlalarda yüzde 20 civarında fiyatlar arttı"

"Gayrimenkule yatırım yapacak insanların istekleri değişti"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle; arsa, tarla ve bahçelere olan taleplerde artış olduğunu ve bu gayrimenkullerin yüzde 20 oranında fiyatlarının arttığını söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Bu kapsamda taşınmaz niteliğe sahip olan gayrimenkullerden arsa, tarla ve bahçelerin fiyatlarında talep doğrultusunda artış meydana geldi. Bu gayrimenkullerin Korona sürecinde fiyatları artmasına rağmen, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Fiyatlar yüzde 20 arttı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, bahçe, arsa ve tarların fiyatlarının arttığını söyledi. Çelik, "Korona virüs salgını maalesef ülkemizi de etkiledi. Gayrimenkule yatırım yapacak insanların istekleri bu doğrultuda değişti. Eskiden daire isteyen vatandaşların son zamanda dairelerde oturmak istemedikleri konusunda bir durum oluştu. Meslektaşlarıma ve bize müşterilerimizden gelen telefonlardan anlıyoruz ki, artık insanlar hava alacakları bağ, bahçe gibi yerleri tercih ediyorlar. Bağ ve bahçelere olan istek arttı. Arz ve talep arasındaki denge bozulduğundan dolayı arsalarda, arazilerde ve tarlalarda yüzde 20 civarında fiyatlar arttı. Bahçe gibi yatırım yapılacak arsaların fiyatları değişti" diye konuştu.

"İşlerimizin de yüzde 20 oranında düştüğünü söyleyebilirim"

Salgın sebebiyle işlerinde düşüş olduğunu aktaran Başkan Çelik, vatandaşlara gayrimenkule yatırım yapmayı tavsiye etti. Çelik, "Meslektaşlarımız hizmet edemiyorlar, gayrimenkullerini gösteremiyorlar, randevular iptal oluyor. Biliyorsunuz sık sık sokağa çıkma yasağımız var. Bundan bizim sektörümüz de etkileniyor. Bundan dolayı işlerimizin de yüzde 20 oranında düştüğünü söyleyebilirim. Dolar ve altın gibi anında yükselmez ama uzun vadede bakıldığında gayrimenkule yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır. Biz vatandaşların gayrimenkule yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hiçbir zaman gayrimenkule yapılan yatırımlar kaybettirmez, kazandırır" ifadelerini kullandı.

Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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