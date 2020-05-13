HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı

Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, korona virüs (Covid-19) nedeniyle arsa, tarla ve bahçelere talebin arttığını ve bu gayrimenkullerin fiyatının yüzde 20 oranında arttığını söyledi.

Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı
13.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:45

Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, korona virüs (Covid-19) nedeniyle arsa, tarla ve bahçelere talebin arttığını ve bu gayrimenkullerin fiyatının yüzde 20 oranında arttığını söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Bu kapsamda taşınmaz niteliğe sahip olan gayrimenkullerden arsa, tarla ve bahçelerin fiyatlarında talep doğrultusunda artış meydana geldi. Bu gayrimenkullerin fiyatının korona sürecinde artmasına rağmen, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Fiyatlar yüzde 20 arttı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, bahçe, arsa ve tarların fiyatlarının arttığını söyledi. Çelik, "Korona virüs salgını maalesef ülkemizi de etkiledi. Gayrimenkule yatırım yapacak insanların istekleri bu doğrultuda değişti. Eskiden daire isteyen vatandaşların son zamanda dairelerde oturmak istemedikleri konusunda bir durum oluştu. Meslektaşlarıma ve bize müşterilerimizden gelen telefonlardan anlıyoruz ki, artık insanlar hava alacakları bağ, bahçe gibi yerleri tercih ediyorlar. Bağ ve bahçelere olan istek arttı. Arz ve talep arasındaki denge bozulduğundan dolayı arsalarda, arazilerde ve tarlalarda yüzde 20 civarında fiyatlar arttı. Bahçe gibi yatırım yapılacak arsaların fiyatları değişti" diye konuştu.

"İşlerimizin de yüzde 20 oranında düştüğünü söyleyebilirim"

Salgın sebebiyle işlerinde düşüş olduğunu aktaran Başkan Çelik, vatandaşlara gayrimenkule yatırım yapmayı tavsiye etti. Çelik, "Meslektaşlarımız hizmet edemiyorlar, gayrimenkullerini gösteremiyorlar, randevular iptal oluyor. Biliyorsunuz sık sık sokağa çıkma yasağımız var. Bundan bizim sektörümüz de etkileniyor. Bundan dolayı işlerimizin de yüzde 20 oranında düştüğünü söyleyebilirim. Dolar ve altın gibi anında yükselmez ama uzun vadede bakıldığında gayrimenkule yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır. Biz vatandaşların gayrimenkule yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hiçbir zaman gayrimenkule yapılan yatırımlar kaybettirmez, kazandırır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak Ekonomi
Son Dakika: Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Ekonomi
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Ekonomi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş Ekonomi
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu Ekonomi
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yusuf Aslan Donald Trump Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Futbol Survivor
Şu an buradasınız: Korona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 11:03:41. #1.14#
title