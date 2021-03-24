Korona virüs Adıyaman'da yayılıyor
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Korona virüs Adıyaman'da yayılıyor

24.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:42
Korona virüs Adıyaman'da yayılıyor

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı Adıyaman'da artış göstermeye devam ediyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı Adıyaman'da artış göstermeye devam ediyor.

Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu illeri arasında yüksek riskli 'Kırmızı' kategoride bulunan tek il olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiş ve vaka sayılarında da artış göstermeye devam etmişti. Geçen haftalarda 100 binde 154 olan vaka sayıları bu hafta 100 binde 169 oldu. Adıyaman merkez ve ilçelerde hıfzıssıhha kurulları tarafından onlarca adres karantina altına alınmaya devam ediyor. Salgının önüne geçebilmek adına polis ekiplerince sıklıkla denetimler de yapılıyor. Denetimlerde vatandaşlar tek tek uyarılıyor.

Vatandaşlar, Adıyaman'da taziye ve ev ziyaretlerinin devam ettiğini ve yapılan düğün, nişan ve sünnet törenlerinde kalabalık oluştuğunu söyledi. Vatandaşlar, çoğu kişinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymadığını vurguladı. - ADIYAMAN

Korona virüs Adıyaman'da yayılıyor
Korona virüs Adıyaman'da yayılıyor
Korona virüs Adıyaman'da yayılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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