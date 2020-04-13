Korona virüs Adanalıların şırdan aşkına engel olamadı
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Korona virüs Adanalıların şırdan aşkına engel olamadı

Yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle yemek yenilen yerleri kapsayan sadece gel al veya paket servis kuralı Adanalıların şırdan aşkına engel olamadı.

13.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:31
Korona virüs Adanalıların şırdan aşkına engel olamadı

Yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle yemek yenilen yerleri kapsayan sadece gel al veya paket servis kuralı Adanalıların şırdan aşkına engel olamadı. Kentte en çok tüketilen yemeklerin başında gelen şırdan için Adanalılar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya girip şırdanlarını alıyor. Tır şoförü olan ve Türkiye'ye yeni giriş yapan bir vatandaş da evine gitmeden elinde pasaport ve valizi ile şırdancının önünde sıraya girip şırdanını aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı, 'Lokanta, restoran, pastane' gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece gel-al veya paket servis yapılabileceğine yönelik kararına Adanalı işletmeler ilk günden buyana uyuyor.

Vatandaşlar, kentin en çok tüketilen lezzetlerinden biri olan şırdan almak için şırdancıların önünde sıraya giriyor. Gece 3'e kadar Adana'da açık olan bazı şırdancıların önünde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya giriyor ve şırdanlarını paket olarak alıp evlerine götürüyor. Bazı vatandaşlar ise şırdanı alınca evine kadar bile bekleyemeyip yolda yemeye başlıyor.

"ADANALILARIN TALEBİ YİNE DE YÜKSEK"

Şırdancı Emin Kertiş, korona virüsten dolayı paket servise döndüklerini belirterek, "Dükkan içerisinde yemek yasak. Satışlar düştü ama yine de iyi. Adanalılar şırdana talep gösteriyor. Adanalılar bunu yemezse olmaz. Şırdan, olmazsa olmazlardandır. İnsanlar artık evlerine çekildiler bu nedenle düşüş var ama talepte yine var. Biz herkesten şırdanı sattığımız için teşekkür alıyoruz. Gece 3'e kadar satışa devam ediyoruz" dedi.

Kertiş, şehir dışından da talep geldiğini ve korona virüse rağmen kargo ile şırdan gönderdiğini söyleyerek, "Şırdanı yemeden Adanalılar yatamıyor. Korona virüs engel olmadı. Bu yemeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini zaten doktorlarımız açıklamıştı. Adanalının virüs ilacı diyebiliriz bunlara" şeklinde konuştu.

"AİLEMİ GÖRMEDEN BURAYA GELDİM"

Tır şoförü olan ve Türkiye'ye yeni gelen Fatih Karanfil ise evine gitmeden gelip şırdan aldığını belirterek, "Ben uzun zamandır yurt dışındaydım. Eve gidip çoluk çocuğu görmeden buraya geldim. Şırdan diye yandık vallahi. Yurt dışında şırdan imkanımız yok. Vallahi pirinç pilavına kimyon atıp öyle yiyoruz. Öyle kendimizi dindiriyoruz ama eve gitmeden direk geldik buraya. Evdekilere yemek olarak şırdan götüreceğim ve hatta yolda ben giderken yemeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.

"ŞIRDAN AŞKINA HİÇBİR ŞEY ENGEL OLAMAZ"

Şırdan almaya gelen Taner Yıldırım isimli vatandaş, şırdan sevgisinin korona virüs korkusunun önüne geçtiğini kaydederek, "Gece saat 2'de olsa geliyoruz. Dükkanda yemek yasak olduğu için pakete döndü burasıda. Bizde alıp evimize götürüyoruz ve orada yiyoruz. Yemesek olmaz. Gece saat kaç olursa geliyoruz. Mesafeyi koruyarak gelip şırdanımızı alıyoruz. Adanalının şırdan aşkına hiçbir şey engel olamaz. Yataktan kaldırıyor bu şırdan aşkı. Korona virüs falan dinlemez. Bu şırdanın suyunu içtiğin zaman müthiş bir şekilde enerji verir. Korona virüs bile etkilemez" diye konuştu.

ŞIRDAN NEDİR?

Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Şekil olarak biraz sıra dışıdır. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Adana'nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı 'şırdan dolması'dır.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Korona virüs Adanalıların şırdan aşkına engel olamadı

Kaynak: İHA

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