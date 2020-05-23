Korona virüs 5 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı Korona virüs 5 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı.

Korona virüs 5 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı. 350 bine yakın insan hayatını kaybetti. Dünyanın salgınla mücadelesi sürüyor.

Genele bakıldığında en fazla ölüm gerçekleşen ülkeler

İNGİLTERE

İTALYA

İSPANYA

FRANSA

BREZİLYA

İyilşen kişi sayısında da başı yine ABD çekiyor. ABD'yi, İspanya, Almanya, İtalya,Brezilya, Türkiye ve Rusya takip ediyor. Avrupa'da birçok ülkede korona virüs salgını nedeni ile camilerde cuma, bayram ve teravih namazlarına izin verilmiyor. Almanya'nın Köln Kenti yakınlarında bulunan Polz semtinde yaşayan 250 Türk yasaklar nedeni ile Cuma namazını ilk defa açık havada kıldı. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde de camiler 2 ayın ardından açıldı. Korona virüs salgını nedeniyle cuma namazı tedbirler alınarak kılındı.

(İHA)

Kaynak: İHA