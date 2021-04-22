Korona virüs 36 yaşındaki öğretmeni hayattan kopardı

Tekirdağ'da bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 36 yaşındaki öğretmen vefat etti.

Tekirdağ'da bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 36 yaşındaki öğretmen vefat etti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yıldızkent Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Fatih Korgancı, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalandı. 10 gündür yoğun bakımda olan Korgancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Korgancı'nın vefatı, ailesini, öğrencilerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Fatih Korgancı'nın son yolculuğunda ise meslektaşları ve öğrencileri onu yalnız bırakmadı. Kapaklı İlçe Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmenin naaşı Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

(Furkan Bolat/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı