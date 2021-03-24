Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
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Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti

24.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti

Amasya'da yaşayan Şeker Arslan tam 119 yaşında.

Amasya'da yaşayan Şeker Arslan tam 119 yaşında. Aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 3 ay önce korona virüse yakalanan Şeker Arslan da hiçbir semptom görülmedi. Hastanede yapılan testi negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı. Annesinin de 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenilen Arslan, 6 çocuğunu büyütürken seslendirdiği manileri unutmadan söylemesiyle de dikkat çekiyor.

Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarını takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirten kızı Serap Yüksel, "Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz" dedi.

Eşi, kızı ve oğlunun 3 ay önce korona virüse (Kovid-19) yakalandığını anlatan Yüksel, "Biz ailecek korona virüse yakalandık. Ama Alzheimer ve tansiyon hastası annemin testi negatif çıktı. Ona ayrı bir odada baktım. Ayrıca sağlık ekipleri eve gelip iki defa aşısını da yaptılar. Çok şükür hastalığa da yakalanmadı. Gördüğünüz gibi annem turp gibi" diye konuştu.

Yeni kimlik kartını vali teslim etti

Kocası yıllar önce vefat eden 27 Haziran 1902 doğumlu Arslan'a nüfus müdürlüğüne gidemediği için yeni kimlik kartını evinde teslim eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Vali Masatlı, kendilerini dualarla karşılayan Arslan'a sağlık diledi. Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinler de yer aldı. - AMASYA

Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti
Korona virüs 119 yaşındaki 'Şeker nine'yi teğet geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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