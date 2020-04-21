Korona vakalarının gizlendiği Örmetaş'ta test işlemi tamamlandı Korona vakalarının gizlendiği Örmetaş'ta test işlemi tamamlandı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde korona virüsü nedeniyle sağlık ekipleri tarafından yapılan test işlemleri dün akşam itibariyle sona erdi.

Korona vakalarının gizlendiği Örmetaş'ta test işlemi tamamlandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde korona virüsü nedeniyle sağlık ekipleri tarafından yapılan test işlemleri dün akşam itibariyle sona erdi.

Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs tespit edilmesi nedeniyle 7 Nisan günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı. 90 hane ve 900 nüfuslu mahallede hızla yayılan korona virüsü vaka sayısı 46'a yükselirken, İstanbul'dan gelenleri bildirmediği için Muhtar Mikail Duman valilik tarafından görevden alınırken Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakkında soruşturma başlatmıştı.

Karantinaya alınan mahallenin giriş-çıkışları jandarma ekipleri tarafından tutulurken, ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sağlanıyor. Sağlık ekiplerinin mahallede yaptığı test işlemi dün akşam itibariyle sona erdi.

Kaynak: İHA