Korona vakalarında artış sürüyor
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Korona vakalarında artış sürüyor

Korona vakalarında artış sürüyor Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanırken, 2 bin 333 vakanın bulunduğu kentte 31 kişi hayatını kaybetti.

10.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:38

Korona vakalarında artış sürüyor

KİLİS - Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanırken, 2 bin 333 vakanın bulunduğu kentte 31 kişi hayatını kaybetti.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında ciddi bir artış var. Virüsün ilk göründüğü günden itibaren bugüne kadar 2 bin 333 vakaya rastlandı. 31 kişinin korona virüsten öldüğü kentte, yoğun bakımda 12 kişi, entübe durumda ise 4 kişi bulunuyor. Kilis genelindeki bütün denetimlere rağmen, bazı duyarsız vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Korona vakalarında artış sürüyor

Kaynak: İHA

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