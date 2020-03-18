Korona vaka sayısı 200 bini geçti Korona virüsünün dünya genelindeki vaka sayısı 200 bini geçti.

Korona virüsünün dünya genelindeki vaka sayısı 200 bini geçti. Korona virüsüne bağlı ölümler ise 8 bini aştı.

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü şu ana kadar 170 ülkede görüldü. Çin merkezli başlayan salgın gün geçtikçe merkez üssünü Avrupa'ya kaydırdı. Tüm dünyada rapor edilen toplam vaka sayısı 205 bin 42. Dünya genelinde korona virüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 272'e ulaştı. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan tedaviler sonucu taburcu olanların sayısı 82 bin 889 olarak rapor edildi.

Dünyanın çoğu yerinde eğitime ara verilmesi ile 850 milyon öğrenci okula gitmiyor. - PEKİN

Kaynak: İHA