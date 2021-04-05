Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye idari işlem uygulandı
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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye idari işlem uygulandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye idari işlem uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

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Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "2 Nisan saat 21.00'den 5 Nisan saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 şahsa idari işlem yapılarak 703 bin 213 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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