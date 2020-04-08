Korona uygulamasındaki asker ve polise tatlı moral Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehit asker ve polislerin yakını olan kadınlar, korona virüsü nedeniyle uygulama noktasında görev yapan asker ve polislere tatlı ikram etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehit asker ve polislerin yakını olan kadınlar, korona virüsü nedeniyle uygulama noktasında görev yapan asker ve polislere tatlı ikram etti.

Birecik ilçesinde Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği (POLSEMDER) Şanlıurfa Şubesi ve iş adamı Kerim Temel, korona virüsü nedeniyle Gaziantep - Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında yoğun bir şekilde görev yapan asker ve polislere tatlı ikramında bulunarak moral verdi.

İş adamı Kerim Temel ile POLSEMDER Şanlıurfa Sorumlusu Türkan Gülten Şimşek ve beraberindeki dernek üyeleri, Birecik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa -Gaziantep kara yolunda denetim yapan polis ve askerleri ziyaret ederek baklava ikram etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA