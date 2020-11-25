Korona toplantısı ne zaman? Korona kararları ne zaman açıklanacak? Hafta içi sokağa çıkma yasağı geldi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçt

Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanlığı toplantı kararı aldı. Peki, Hafta içi yasağı geldi mi? Korona toplantısı ne zaman? Korona kararları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs vaka ve vefat sayısındaki korkutan artış sonrası Bilim Kurulu bugün toplantı yapacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Korona toplantısı ne zaman? Korona kararları ne zaman açıklanacak? Hafta içi sokağa çıkma yasağı geldi mi?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs vaka ve vefat sayısındaki korkutan artış sonrası Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıdan sonra kameraların karşısına geçip açıklama yapacak.

24 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 7381 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 161 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 672, toplam hasta sayısı ise 460 bin 916 yükseldi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ve diğer yasakların kapsamı konusunda detaylar bu akşam netleşecek.