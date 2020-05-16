Korona timi tüm işyerlerini denetledi
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Korona timi tüm işyerlerini denetledi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan koronavirüs denetim ekipleri tarafından Berber/Kuaför/Güzellik merkezleri, Alışveriş merkezleri, Ticari taksiler, Pazar yerleri, Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım taşıtlarında denetimler yapıldı.

Korona timi tüm işyerlerini denetledi
16.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:04

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan koronavirüs denetim ekipleri tarafından Berber/Kuaför/Güzellik merkezleri, Alışveriş merkezleri, Ticari taksiler, Pazar yerleri, Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım taşıtlarında denetimler yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve İç İşleri Bakanlığı'nın genelgesi gereğince normalleşme planı ile yeniden açılan Berber/Kuaför/Güzellik merkezleri, Alışveriş merkezleri, Ticari taksiler, Pazar yerleri, Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım taşıtlarında Tekirdağ genelinde hijyen ve temizlik konularında İl Sağlık Müdürlüğünce denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında; berber/kuaför/güzellik merkezleri için; Randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmaları, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) uygulamalara uyma gibi denetimler yapıldı.

Alışveriş merkezleri için ise şu denetimler yapıldı:

"AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısına dair; hesaba katılacak alanların doğru belirlenmesi, müşterilere duyurulması, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilmemesi, belirlenen temizlik/hijyen kurallarına riayet edilmesi, ortam havalandırmasına ilişkin kurallara uyma, AVM' deki iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyulması, AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemlere riayet."

Ticari Taksiler ve Pazar yerleri için yapılan denetimler ise, "Ticari taksiler ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi, şoförlerin ve müşterilerin maske kullanması, müşteriler için yeterli miktarda dezenfektan malzeme ya da kolonya bulundurulması ve ikram edilmesi, aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırına uyulması, her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfekte edilmesi, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı, pazarcı esnafı ve müşteriler için getirilen maske kullanma zorunluluğu, pazar tezgahları arasında bırakılması gereken mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sınırına riayet, pazar yerleri çevresinde gerekli fiziki tedbirlerin alınması, ürünlerin müşteriye sunulma kuralları" konusunda sıkı denetimler yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından "Uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler" hakkında bilgilendirmede de bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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