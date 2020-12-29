Korona testi yapmak için geldiklerini söyleyip, yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasp ettiler
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Korona testi yapmak için geldiklerini söyleyip, yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasp ettiler

29.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:18
Korona testi yapmak için geldiklerini söyleyip, yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasp ettiler

Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine "korona virüs testine geldik" diyerek giren, ardından kadını etkisiz hale getirerek ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine "korona virüs testine geldik" diyerek giren, ardından kadını etkisiz hale getirerek ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Olayı yaşlı kadının komşusunun organize ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yapıntı Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine gelen ve zor kullanarak ziynet eşyalarını alan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmada, 2 şüphelinin mağdurun evine yaya olarak bahçe ve araziden yürüyerek geldikleri, şahısların korona virüs testi yapmak için geldiklerini beyan ederek kapıyı kadına açtırdıkları ve içeride yaşlı kadını etkisiz hale getirerek 3 bilezik ile 1 yüzüğü zorla aldıkları tespit edildi.

AYAK İZLERİNİ TAKİP ETTİLER

Şahısları yakalamak için arazideki ayak izlerini takip eden ekipler, şüphelilerin Mut ilçesine giden yola çıktığını belirledi. Ayak izlerinin bittiği yol çerçevesinde detaylı bir çalışma yapan ekipler, şahısların kullanmış olabileceği bir otomobili tespit etti. Bunun üzerine plaka takip sistemi ve MOBESE kameraları kayıtlarından otomobili ve sahibine belirleyen ekipler, araç sahibinin mağdurun komşusu olan bir şahsa ait olduğunu, bu şahsın yağma olayı sonrasında jandarmaya olayı bildiren ihbarcı olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca kamera kayıtlarında araba sürücüyle birlikte otomobilde 4 kişinin olduğu tespit edildi.

BİLEZİKLERİ TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü olayı itiraf ederek, bunu arkadaşı ile planladığını, tanımadığı 2 kişiyle de birlikte hareket ederek olayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. İfade doğrultusunda kimlikleri belirlenen diğer 3 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yer göstermesi ile arazide toprağa gömülü vaziyette bulunan 2 altın bilezik de sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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