Korona testi pozitif çıkan kadın 4. kattan atladı, tenteye düşerek kurtuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona testi pozitif çıkan kadın 4. kattan atladı, tenteye düşerek kurtuldu

Korona testi pozitif çıkan kadın 4. kattan atladı, tenteye düşerek kurtuldu -Bursa'da 2 gün önce yapılan korona virüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak hastanenin kantin tentesine düştü Bursa'da korona virüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın hastanenin 4.

18.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:04

Korona testi pozitif çıkan kadın 4. kattan atladı, tenteye düşerek kurtuldu

-Bursa'da 2 gün önce yapılan korona virüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak hastanenin kantin tentesine düştü

BURSA - Bursa'da korona virüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kadın hastanenin 4. katından atladı. Hastane kantininin tentesine düşen kadın yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dörtçelik ek binasında tedavi gören 36 yaşındaki Tülay Y. Covid-19 testi ve tedavisi için Osmangazi'deki ek hizmet binasına getirildi. 2 gün önce yapılan testi pozitif çıkan Tülay Y. Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki hastanenin 4. katından atlayarak canına kıymak istedi.

Tülay Y. hastane kantininin tentesine düşerek yaralı olarak kurtuldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın ambulansla Yıldırım'daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ana binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şans eseri ölümden dönen Tülay Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Korona testi pozitif çıkan kadın 4. kattan atladı, tenteye düşerek kurtuldu

Kaynak: İHA

IHA Editörü - HAKAN GÖNÜL
HAKAN GÖNÜL
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Babel Tamer Tuna Adem Büyük Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Milli Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona testi pozitif çıkan kadın 4. kattan atladı, tenteye düşerek kurtuldu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 23:09:08. #1.15#
title