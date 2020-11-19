Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu
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Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu

19.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:21
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu

İstanbul'da Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs sırasına isyan ettiği iddia edilen bir vatandaş, hastanenin önünde pantolonunu indirerek oluşan kuyruğu protesto etti.

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası sokağa çıkma kısıtlamasından yaş sınırlamasına kadar birçok yeni tedbir getirildi. Ülke genelinde vakaların artışı hastanelerin dolmasına, özellikle koronavirüs test sırasının uzun kuyruklara dönmesine neden oldu.

HASTANE ÖNÜNDE ÇIPLAK ŞEKİLDE BEKLEDİ

İstanbul'da ise bir vatandaşın, test kuyruğunu protesto etmek için hastane önünde pantolonunu indirerek durumu protesto ettiği öne sürüldü. Çıplak bir şekilde sıra bekleyen adam, çevredeki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Yorumları (6)
CAMIŞ: adam hasta zaten. bir de kuyruğu görünce kayışı koparmıştır
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MS: bunları yurt dışına kovacan ahlaksız pislik. Neyidiği belirsizler
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SENCE DE ÖYLE DEGİLMİ: Hakli
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