Korona termal otelleri vurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona termal otelleri vurdu - Haberler
Sandıklı, Termal, Afyon, Güncel

Korona termal otelleri vurdu

Termal Turizmin başkenti Afyonkarahisar'da korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı.

21.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:54
Korona termal otelleri vurdu

Termal Turizmin başkenti Afyonkarahisar'da korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı.

Termal havuzlar ve SPA'nın kapatılması ile ilgili yayınlanan genelge sonrası Afyonkarahisar'da Termal oteller geçici süre hizmeti durdurarak personellerini izine gönderdi.

Bölgede termal otellerin korona virüs nedeniyle ciddi sıkıntılara girdiğini aktaran Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) Ahmet Yılmaz Yavuz, "SPA ve termal havuzların kapatılması ile ilgili bir genelge yayınlandı. Bizde misafirlerimizi tamamen boşalttık. Tüm personelimizi de izine gönderdik. Önümüzdeki günlerde sıkıntıya gireceğimizi biliyoruz. Sahildeki oteller ile bizim termal turizm arasındaki farkı bir kez daha göz önüne sermek gerekir ise, sahil sezonunu daha açmamıştı. Birçok kanalda da sezonunuzu nisan sonuna ayarlayın denildi. Bu demeçlerin içerisinde termal otelleri kapsayan bir demeç olmadı. Biz 12 ay boyunca personel istihdam eden tesisleriz. Afyonkarahisar bölgesinde yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi ve 3 bini geçik personel çalışıyor. Bunların hiçbirisi sezonluk değil ve 12 ay boyunca çalışan personeller" dedi.

"Termal otellerin yüzde 90'nı emekliler ile ayakta duruyor"

Korona virüs için riskli yaş guruplarında olan emeklilerin termal otelleri ayakta tuttuğunu ifade eden Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti:

"60 yaş üzerindeki misafirlerimiz için deniliyor ki 'korona virüs nedeniyle evden çıkmayın' bizde bu karara uyduk. Çalışanlar ve yöneticiler Afyonkarahisar'daki bir çok otelde bu karara uydu. Bu kararda da devletimizin yanındayız. Devlette bizim yanımızda olduğunu birçok yayınladığı personel istihdamı ile ilgili kanunlar ile ilgili bizlere esneklik yapılacağını söyledi. Biz otel olarak bir yıllık ciromuzun yüzde 1 oranını İl Özel İdaresine termal su kullanımı konusunda vergi veriyoruz. Bu tür ödemelerinde 1 yıl boyunca en azından askıya alınmasını bekliyoruz. Suyumuz olmadığı zaman, termalimiz olmadığı zaman, 60 yaş emeklilerimiz olmadığı zaman bu tesisler bomboş kalacak. Genç nüfusa istihdam sağlayamayacak. Hiçbir personelimizi ücretsiz izine göndermedik. Birikmiş izinleri bulunan personelleri izine çıkardık. Havuzlar boş, hamamlar boş, kötü bir zamandan geçiyoruz ama inşallah güzel günler bizi bekliyor." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Ender Saraç Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Falcao Metin Oktay Ersun Yanal Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Korona termal otelleri vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 15:50:38. #1.14#
title