Korona tehdidi mobilya ticaretini etkiliyor

26.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:29

İtalyan yetkililerin Twitter aracılığı ile yaptığı açıklamada "Durmayacağız, duramayız… Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan İSaloni Fuarı 16-21 Haziran tarihleri arasında Milano'da düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.

Mobilya dünyası açısından oldukça önem taşıyan bu fuarın ertelenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Uluslararası Mobilya, Mobilya Aksesuarları, Mutfak, Banyo Mobilyaları ve Tasarım Fuarı olarak bilinen ve dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri olan İSaloni Fuarı'nın ertelenmiş olduğu bilgisini aldık. Çin'de Mart ayında gerçekleşmesi beklenen CİFF Mobilya Fuarı'ndan sonra bu kez mobilya sektörüne yön veren ülkelerin başında gelen İtalya mobilya fuarı da Korona Virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi" dedi.

KORONA TEHDİDİ MOBİLYA TİCARETİNİ ETKİLİYOR

Başkan Mustafa Balcı, "Aralık ayından beri tüm dünyada iş dünyasında da olumsuz etkileyen Korona Virüsü'nün Avrupa'ya da sıçramasından sonra dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya'da yara almış oldu. Mobilya, aksesuar, mutfak mobilyaları, banyo mobilyaları ve tasarımdan oluşan İSaloni Fuarı'nın Haziran ayına iptal edilmesiyle gözler Türkiye pazarına bir kez daha döndü" dedi.

İZMİR MODEKO FUARI ALIM HEYETLERİNİ AĞIRLAYACAK

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, 4 -8 Mart tarihleri arasında Fuar İzmir'de katılacağımız 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Modeko'da ağırlayacağız" diye ifade etti.

Mustafa Balcı ayrıca "26-29 Mart tarihlerinde İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin düzenleyeceği standlı ürün sergilemeli alım heyeti faaliyetleri kapsamında da yurt dışından alım heyetleri bir araya gelecekler. Mobilya sektörümüz adına olumlu bir gelişme olan bu buluşma sonrasında sektörümüzün uluslararası arenada başarılı bir ivme yakalayacağını düşünüyorum" dedi.

Çin'deki ve İtalya'daki siparişlerini iptal eden bazı alıcıların da Türkiye'ye yöneldiğini belirten Balcı, mobilya sektörü olarak bu yoğun talepleri karşılamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye ifade etti.

Kaynak: Bültenler