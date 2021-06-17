Korona tedbirlerine uymayan 25 kişiye 26 bin lira ceza
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Korona tedbirlerine uymayan 25 kişiye 26 bin lira ceza

Korona tedbirlerine uymayan 25 kişiye 26 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da yapılan korona virüs denetimlerinde tedbirlere uymadığı belirlenen 25 kişiye, 26 bin 500 lira idari para cezasının uygulandığı.

Kastamonu'da yapılan korona virüs denetimlerinde tedbirlere uymadığı belirlenen 25 kişiye, 26 bin 500 lira idari para cezasının uygulandığı.

Kastamonu Valiliğince, 10-16 Haziran 2021 tarihleri arasında karantina ve izolasyan tedbirlerine uymamaktan 2, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 23 kişi olmak üzere toplam 25 kişiye 26 bin 500 TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı. Ayrıca 17 Haziran tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 7 kişinin Kastamonu Valiliğince belirlenen yurtlarda bulundurulduğunun ifade edildiği açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunma işlem sürecinin devam ettiği kaydedildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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