Korona tedbirlerine rağmen havuz başında alkol servisi ve müzik dinletisi polise takıldı

Korona tedbirlerine rağmen havuz başında alkol servisi ve müzik dinletisi polise takıldı Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde korona virüs tedbirlerine rağmen havuzlu bölümde yapılan alkol servisi ve müzik dinletisi polisin denetimine takıldı.

Korona tedbirlerine rağmen havuz başında alkol servisi ve müzik dinletisi polise takıldı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde korona virüs tedbirlerine rağmen havuzlu bölümde yapılan alkol servisi ve müzik dinletisi polisin denetimine takıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbir kararları kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; İlimiz İpekyolu ilçesinde bulunan bir otelde yapılan denetimlerde, havuz bölümünde konaklama kaydı bulunmayan vatandaşların olduğu, alkollü içki servisi ve müzik yayını yapıldığı tespit edilmiş, Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve alınan tedbir kararları doğrultusunda işletme sorumlusu 2 kişi ve tedbir kararlarına uymayan 19 kişi olmak üzere toplam 21 kişiye idari işlem uygulanmıştır. Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbir kararlarının uygulanması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK