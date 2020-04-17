Korona tedavisinde Türkiye, dünyadan farklı hangi uygulamaları gerçekleştirdi? Bakan paylaştı
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Korona tedavisinde Türkiye, dünyadan farklı hangi uygulamaları gerçekleştirdi? Bakan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Testlerin kimlere yapılması gerektiğinden hastaların tedavi yöntemine kadar süreci Bilim Kurulu'nun öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştıklarını belirten Koca, "Dünyadan belki bu anlamda çok farklı olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

17.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:30
Korona tedavisinde Türkiye, dünyadan farklı hangi uygulamaları gerçekleştirdi? Bakan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 126 artarak 1769'a, vaka sayısı ise 4 bin 353 artarak 78 bin 546'ya yükseldiğini açıkladı.

TÜRKİYE DÜNYADAN FARKLI HANGİ UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ?

Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaşan Bakan Koca, Türkiye'nin dünyadan farklı hangi uygulamaları gerçekleştirdiğini de açıkladı. Bakan Koca, "Biz başından itibaren süreci Bilim Kurulu öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Testlerin kimlere yapılması gerektiğinden tutun da hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğine kadar. Dinamik bir şekilde bu süreci ve yöntemleri sürekli güncelleyen, dünyadan farkımızı da ortaya koyan bir yol izledik" dedi.

Bakan Koca konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Başından itibaren süreci Bilim Kurulumuzun öneri ve yaklaşımlarıyla sağlık boyutunu götürmeye çalıştık. Yani hem testleri kimlere yapılması gerektiğini, hangi hastanın şüpheli görüleceği, hangi hastanın Kovid-19'lu olduğunu, hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğini gün be gün bilmiş olalım. Dünyadan belki bu anlamda çok farklı olduğumuz, bütün Türkiye'de hekim arkadaşlarımızın, kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere herkesin bir hastaya ne zaman test yapılması, hangi tedaviye başlanması, ne zaman entübe edilmesi konuları detaylı bir şekilde standardize edildi. Şırnak'ta olan, Tekirdağ'da olan, Kars'ta olan hekim arkadaşımızın hastaya yaklaşımı Bilim Kurulu rehberliği eşliğinde standardize edildi. Burada özellikle şöyle bir algoritma var. Semptomu varsa biz bu hastaneyi şüpheli görüyoruz. İlla tomografi pozitif olunca test yapılır diye bir kural yok. Mutlaka test yapılıyor. PCR testi pozitif olan, hatta iki kez negatif olan şüpheli vaka olduğu, pozitif olan vakanın bildirilmesi gerektiğini açık söylüyorum. Şüpheli olan vakanın tanımı belli, doğrulanmış olan vakanın tanımı belli. Biz şüpheli olan vakaya da Kovid tedavisi uyguluyoruz. Bir mevsimsel gripten ayrılamama durumu söz konusu ise antiviral ilacımıza başlıyoruz. Vatandaşı bu anlamda tedaviden mahrum etmiyoruz. Temaslı veya semptomu olan vatandaşımızın erken tedavi için mutlaka sağlık kuruluşlarımıza maskesine takarak bu tedaviyi erkenden alma çabası içinde olmalı diyoruz.

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